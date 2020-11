Esportes: AD Guarulhos recebe Brasílis nesta quarta-feira (04) para manter vice-liderança do Paulista

Da Redação

A vitória magra de 1 a 0 sobre a Itapirense no último final de semana deixou a AD Guarulhos na vice-liderança do grupo 5 desta edição do Campeonato Paulista da 4ª Divisão com 6 pontos conquistados em 4 jogos realizados. Nesta quarta-feira (04), a equipe do técnico Edu Miranda recebe no estádio Antônio Soares de Oliveira, ás 15h, o Brasílis, 3º colocado com a mesma pontuação. O confronto vale a vice-liderança daquela chave.



Classificam-se para a próxima etapa do último nível do futebol paulista os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados na classificação geral. Em contrapartida, apenas os finalistas garantem o direito de participar no próximo ano do Campeonato Paulista da Série A3. Competição esta que o Índio guarulhense busca disputar pela primeira vez em sua história.