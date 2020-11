Institutos de pesquisa novamente erram sobre resultados em Guarulhos

A cidade de Guarulhos publicou pelo menos 12 pesquisas eleitorais entre outubro e novembro, exceto algumas pesquisas que estão registradas, mas ainda não são públicas. Nenhum deles chegou perto do resultado final, este último conquistou a vitória do prefeito Guti com 45,6% dos votos válidos, enquanto o segundo petista Elói Pietá obteve 32,2%. Ambos entrarão na segunda rodada da competição, que será realizada no dia 29.

Em 2016, nenhuma pesquisa foi publicada no primeiro turno da competição que o atual prefeito Guti tem chance de vencer. Sob a liderança do vice-presidente federal Eli Correa Filho (Eli Correa Filho), foi promovido ao último turno e venceu a Prefeitura no segundo turno com 84% dos votos válidos.

Desde 26 de outubro, em levantamento que considera os últimos seis levantamentos divulgados na competição 2020, Guti só apareceu na frente de Elói, dois deles do Ibope. Na quinta-feira passada, quando previa que a relação de Guti era de 41%, e a de Pietá era de 36%. Os resultados fornecidos por Gov.Net, Big Data Real-time e Badra Institute são muito diferentes dos encontrados nas pesquisas, mas há erros óbvios. Por exemplo, em pesquisa divulgada pelo Gov.Net no dia 27 de outubro, contratada por candidatos da Eloi, Guti obteve 22% do total de votos, enquanto Elói obteve 10% de vantagem.

O Big Data Real Time empregado pela CNN também apresentou erros. No dia 4 de novembro, ele deu a Elói 32% das cadeiras e a Guti 26%. Em 12 de novembro, quinta-feira passada, ele apresentava 34% dos candidatos aos candidatos do PT, enquanto o atual prefeito tinha apenas 31%. No entanto, o instituto de pesquisa mais distante da situação real nas pesquisas de opinião é o Badra, única instituição que coloca Fran Correa (PSDB) em terceiro lugar, na casa dos dois dígitos com 15%. Trouxe 23% Guti e 28% Eloy.