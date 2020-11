Cidade: Na Várzea do Palácio, Polícia Militar detém quarteto e recupera carreta roubada

Da Redação

A Polícia Militar prendeu quatro homens que foram encontrados com uma carreta roubada. O flagrante aconteceu próximo ao km 5 da rodovia Helio Smidt, no bairro Várzea do Palácio. Outros dois carros usados pelos criminosos, além de 16 cartões bancários usados para golpes foram apreendidos. A ação foi deflagrada por uma equipe do 15º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que estava em patrulhamento quando foi acionada para atender um roubo em andamento, onde os ocupantes de um carro teriam roubado um caminhão.



Os policiais apuraram que os criminosos usavam um Ford/Fiesta e fugiram sentido avenida Natália Zarif, levando a vítima no interior do referido automóvel, e imediatamente intensificaram as diligências na região para localizar os veículos. Na avenida Hélio Smith, próximo ao acesso para a rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, os militares encontraram o Fiesta e um Fiat/Bravo parados no acostamento e realizaram a abordagem, momento em que os envolvidos tentaram fugir.



O grupo foi detido ainda no local dos fatos e durante a revista pessoal localizaram com um dos suspeitos, uma carteira com 16 cartões bancários, alguns em nome de terceiros, além de um papel com anotações e um celular. Com outro, apenas um celular. No terceiro ocupante do Bravo nada foi localizado. Já na posse de quarto suspeito, que ocupada o Fiesta junto com a vítima, foi encontrado um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, além de um celular e uma faca que estava no assoalho do veículo.



A vítima foi identificada e relatou que tinha sido roubada há poucos instantes por aqueles homens abordados e que seu caminhão tinha sido levado por um outro desconhecido. Ainda no local, todos os envolvidos admitiram a prática criminosa. Após pesquisa realizada pelo número do chassi do Fiesta, foi verificado que o emplacamento estava adulterado, sendo que o correto indicava queixa de furto ocorrido no dia 30 de outubro, conforme boletim de ocorrência registrado na Delegacia Eletrônica.



O caminhão subtraído foi localizado por outra equipe em estado de abandono e apreendido para entrega ao dono. Os cartões bancários, usados para aplicação de golpes, os veículos usados pelos criminosos e demais objetos foram encaminhados à perícia. Os indiciados foram encaminhados à carceragem do 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde permanecerão à disposição da Justiça Pública.