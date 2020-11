Memorial Lives recebe a cantora e compositora Ana Vilela

O Memorial Lives – Cultura & Entretenimento, programa semanal do Memorial da América Latina, recebe a cantora, compositora e YouTuber Ana Vilela na próxima edição, no dia 25 de novembro. A live será transmitida pelo instagram do Memorial (@memorialdaamericalatina), a partir das 19h30.

Nascida em Londrina, no Paraná, Ana Vilela começou a tocar violão aos 12 anos. O sucesso veio em 2016, com o lançamento do single “Trem Bala” no YouTube, que viralizou na internet se tornando um fenômeno. No ano seguinte, a cantora lançou o álbum de estreia Ana Vilela, que rendeu a ela a indicação ao Grammy Latino, com o hit “Promete”, que foi trilha sonora de novela. Em 2018, lançou os EPs Está Escrito, com três faixas inéditas, e Novo Sertanejo, com releituras de alguns dos principais sucessos do gênero. Já em 2019, lançou seu segundo álbum de estúdio, Contato, que conta com a participação de artistas como 3030 e Vitor Kley. Atualmente, Ana Vilela está gravando o seu DVD.

O Memorial Lives – Cultura & Entretenimento é transmitido pelo Instagram oficial do Memorial e recebe, todas as quartas-feiras, convidados da área de cultura, entretenimento, esportes e economia criativa – do produtor ao artista, de CEOs a roadies, de representantes de empresas patrocinadoras a pessoas que trabalham com leis de incentivo, de esportistas a pessoas ligadas à produção de eventos na área.

Conduzidas pelo diretor de Atividades Culturais do Memorial, Fabricio Ravelli, as lives acontecem às 19h30.

Serviço:

Memorial Lives – Cultura & Entretenimento

Ana Vilela

Dia 25 de novembro, às 19h30

Instagram: @memorialdaamericalatina