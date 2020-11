Sarau de alunos da EJA integra programação de Encontro das Artes

Nos dias 24 e 26 de novembro, às 18h30, a edição virtual do Encontro das Artes apresenta programação especial sobre experiências teatrais e diferentes linguagens artísticas, que enaltecem a criação, expressão e valorização dos alunos e profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos – EJA. Neste ano, devido aos cuidados com a pandemia da COVID-19, o evento será transmitido pelo canal do Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-1jfk67HIfe7q2cVbb4oJg .

Com o tema “Em tempos de distanciamento físico arrancamos poesia do cotidiano: encontros sobre Arte e Educação”, o evento caracteriza-se como espaço formativo para os educadores, com encontros semanais que tiveram início no começo de novembro.

Na terça-feira, 24 de novembro, das 18h30 às 20h30, o encontro promove um diálogo sobre a importância de experiências teatrais na Educação de Jovens e Adultos presentes na obra de Paulo Freire e as propostas teatrais de Augusto Boal.

O encerramento do Encontro das Artes acontece na quinta-feira (26), das 18h30 às 20h30, com o 1º Sarau Virtual da Educação de Jovens e Adultos – EJA. As apresentações serão individuais e está organizada nas categorias: literatura, música e apresentação de obras visuais.

Encontro das Artes

O Encontro das Artes tem como foco valorizar a troca e o diálogo por meio da socialização de práticas e trabalhos artístico-pedagógicos desenvolvidos pelos educadores das diversas áreas de conhecimento dentro da escola, junto com os alunos. Além de reforçar o vínculo e o diálogo entre os participantes, por meio de discussões e experimentações práticas e apresentações artístico-culturais.

Durante o mês de novembro foram desenvolvidas diversas atividades, dentre elas, exposições, oficinas, mesas de debate e apresentações.