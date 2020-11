Cultura: Prêmio Guarulhos de Literatura conhece seus vencedores em três categorias

Da Redação

Em solenidade realizada no último sábado (21), o Prêmio Guarulhos de Literatura conheceu seus vencedores nas categorias textos inéditos de poesia, escritor do ano e livro do ano. A iniciativa contou com 253 inscrições. A escritora Viviane Santiago venceu na categoria escritora do ano, a jornalista Karla Maria venceu como livro do ano e Leandro Rodrigo ficou em primeiro na categoria poesia textos inéditos.



Em virtude da proliferação do covid-19, o evento de premiação teve de ser realizado através das plataformas de comunicação da rede social. O Prêmio teve início em maio e foram inscritos 253 livros de autores e editoras de todo Brasil. Como é tradição, a iniciativa homenageia sempre uma figura pública ligada às artes e este ano foi a vez do poeta, escritor e cordelista João Gomes de Sá, que presta um serviço exemplar em defesa da cultura popular e da literatura de cordel.



Na festa de entrega do prêmio estiveram presentes artistas, escritores, patrocinadores, além do Secretário de Cultura Vitor Souza, que enalteceu o trabalho desenvolvido pelo produtor cultural e escritor Auriel Filho. “A cultura não tem CEP, ela é universal e este prêmio é muito importante para os escritores do Brasil e da cidade”, disse o secretário.



Segundo Auriel Filho, idealizador do prêmio, a edição deste ano mostrou que mesmo em condições adversas foi atingido os objetivos e mais uma vez escritores da cidade se destacaram como Karla Maria e Glauber Soares, além do poeta e escritor César Magalhães Borges.

“A cada ano somos surpreendidos com novas inscrições de autores da cidade e também de outros Estados e esse intercâmbio faz com que a gente mostre Guarulhos para o Brasil. Guarulhos tem potencial literário para ser um dia reconhecida como a cidade amiga do livro, da leitura e da literatura”, concluiu.

Confira quem foram os vencedores do Prêmio Guarulhos de Literatura 2020:

Categoria poesia de textos inéditos

1º lugar: Leandro Rodrigues – Do mofo suas simetrias

2º lugar: Thamires Andrade – Ombros ou poemas para seres cíclicos

3º lugar: Dilson Solidade Lima – Antes da mais Cinza Noite

Categoria escritor do ano

1º lugar: Viviane Ferreira Santiago ( As dez Marias)

2º lugar: Karla Maria ( O peso do Jumbo)

3º lugar: André Kondo (Lendas japonesas)

Categoria Livro do ano

1º lugar: O peso do Jumbo autora: Karla Maria

2º lugar: A pandemia da invisibilidade do ser autora: Paula Valéria Andrade

3º lugar: As dez Marias autora: Viviane Ferreira Santiago