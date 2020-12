Proguaru realiza obras de recapeamento no Trevo do Bonsucesso

A Proguaru (Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A), em ação conjunta com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), vem realizando importantes obras no viário do Trevo de Bonsucesso.

No local, a equipe de infraestrutura viária da Proguaru trabalhou na recuperação da pista lateral à rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, com o nivelamento do pavimento e obras de drenagem, já que no local são comuns muitas possas de água. As obras de recapeamento foram realizadas também nas alças de acesso do viaduto, bem como no acesso ao bairro dos Pimentas.

A Proguaru vem realizando também a recuperação dos passeios danificados em toda área do trevo, bem como manutenções do serviço de tapa-buracos em vias que ficam no entorno, além da instalação de “guard rails”.

Até o momento, a Prefeitura já realizou na região do Trevo de Bonsucesso o teste de carga para liberação do viaduto, readequação viária para evitar retornos indevidos de veículos, instalação de limitador de acesso no viaduto e um retorno operacional para facilitar o socorro na região.

As obras na região do Trevo de Bonsucesso ainda não terminaram e estão ocorrendo no período noturno, das 22h às 4h, para não prejudicar o trânsito.