Esportes: Vôlei Guarulhos encerra o ano com uma sequência de três jogos pela Superliga

O Vôlei Guarulhos se prepara para finalizar 2020 enfrentando uma série de três jogos seguidos e de olho na classificação da nova temporada da Superliga. Até o momento a equipe, comandada pelo técnico Guilherme Novaes, soma sete pontos na tabela geral do campeonato. No próximo domingo, às 18 horas, o jogo será contra o Sesi- SP, no Ginásio Vila Leopoldina, em São Paulo, com transmissão pelo Canal Vôlei Brasil.

Na terça-feira, dia 21, às 11 horas, a equipe guarulhense enfrenta o Uberlândia, no Ginásio da Ponte Grande (Guarulhos), cumprindo a nona rodada, que seria disputada no último dia 9, mas teve que ser cancelada. A maratona termina no dia 22/12, quarta-feira, às 20h, no jogo contra o SADA Cruzeiro, quando a equipe Vedacit Vôlei Guarulhos viaja para Contagem (MG). O jogo abrirá o returno, no Ginásio do Riacho.

De acordo com o calendário da CBV, o primeiro jogo de 2021 do VVG será no dia 9 de janeiro, às 21h30, contra o Taubaté, no Ginásio da Ponte Grande.