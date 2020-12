Nova integração tarifária entre Guarulhos e São Paulo terá até 50% de desconto no pagamento da tarifa

A EMTU/SP autorizou a integração tarifária entre a linha 096 e as linhas 248, 266, 408, 478 e 580, a partir do próximo domingo (20), ampliando as possibilidades de deslocamento dos moradores de vários bairros de Guarulhos que desejam chegar à Estação Brás, na capital, onde podem utilizar tanto o Metrô como os trens da CPTM. A tarifa integrada terá o valor de R$ 7,55 por meio do Cartão BOM.

Os serviços são do Consórcio Internorte de Transportes, responsável pela operação na Área 3 de concessão do transporte metropolitano na Grande São Paulo.

Os passageiros poderão se locomover entre as regiões sem a necessidade de pagar duas tarifas. Antes, o gasto variava entre R$ 13,80 e R$ 15,10 e com a integração haverá uma redução de até 50%, dependendo das linhas utilizadas. O tempo máximo permitido para a realização da integração será de 180 minutos e o acesso poderá ser feito nos trechos de contato entre os serviços.

As informações sobre horários e itinerários das linhas podem ser acessadas pelo endereço emtu.sp.gov.br.

Denominação das linhas

096TRO Guarulhos (Haroldo Veloso) – São Paulo (Metrô Brás), via Guarulhos (Jardim Lenize)

248TRO Guarulhos (Parque Santos Dumont) – São Paulo (Metrô Penha)

266TRO Guarulhos (Inocoop) – São Paulo (Metrô Armênia)

408TRO Guarulhos (Cidade Soberana) – São Paulo (Metrô Armênia) via Guarulhos (Bairro dos Lavras)

478TRO Guarulhos (Conjunto Paes De Barros) – São Paulo (Metro Armênia).

580TRO Guarulhos (Cidade Soberana) – São Paulo (Metrô Armênia) via Guarulhos (Jardim Lenize)

