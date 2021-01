Fácil STMU ultrapassa mais de 10 mil atendimentos online desde o início da pandemia

Desde o início da pandemia do coronavírus, em março do ano passado, o Fácil Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) já realizou remotamente 10.478 atendimentos de diversos serviços pelo site, por e-mail e também via WhatsApp até a última terça-feira (5). Todos os benefícios que necessitam da presença do munícipe, como a renovação do Cartão do Idoso, foram prorrogados automaticamente em sua validade.

A Prefeitura de Guarulhos orienta àqueles que precisam realizar algum tipo de solicitação no Fácil STMU procurar os serviços disponíveis pela internet (https://www.guarulhos.sp.gov.br/categories/transportes-e-mobilidade-urbana), que se mostraram ágeis e eficientes desde o início da pandemia. Informações dos serviços também podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 94116-5843 ou pelo e-mail [email protected]. De acordo com o STMU, principalmente pelo WhatsApp são recebidos questionamentos diários, a maioria esclarecida sem que haja necessidade de nenhum outro tipo de ação.

O que segue disponível

Entre os serviços disponíveis para o cidadão estão editais de publicações das notificações de autuação, penalidades por não indicação de condutor referentes a infrações de trânsito. O interessado pode pesquisar o mês e o dia da postagem dessas notificações. São listados cada auto de infração lavrado, com suas respectivas placas, instruções para a entrada de recursos e os prazos. Em caso de dúvida, informações também podem ser obtidas pelo telefone 2402-6218.

Outra possibilidade é consultar todas as infrações de um veículo informando a placa e o Renavam. Aparecerão as infrações em aberto e é possível emitir segundas vias, verificar pagamentos efetuados e consultar as imagens que deram origem à infração (caso estejam disponíveis). Para acessar o site clique em https://bit.ly/multasgru.