Zona Azul 100% digital retorna em Guarulhos em 90 dias

Dentro de 90 dias a Zona Azul volta a operar em Guarulhos. O contrato com a empresa Serbet (Sistema de Estacionamento Veicular do Brasil Ltda.) foi assinado na manhã desta quarta-feira (6) por representantes da companhia e pelo secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Paulo Carvalho.



De acordo com o contrato, agora a empresa tem 20 dias para apresentar o projeto de pintura e delimitação das vagas e, se aprovado pelos órgãos competentes, mais 60 dias para a implantação do sistema de Zona Azul na cidade.



O serviço será totalmente digitalizado e vai oferecer 2.994 vagas rotatórias. Através de um aplicativo, os motoristas poderão reservar uma vaga por até duas horas, tempo que poderá ser estendido por até 30 minutos.

O novo sistema de Zona Azul prevê ainda monitores do sistema, que irão trabalhar nas ruas para atender o público oferecendo a vaga virtual, que pode ser paga com cartão de débito, crédito ou em dinheiro. O valor do serviço irá custar R$ 1,75 por meia hora, R$ 3,50 pelo período de uma hora e R$ 7 para o uso da vaga por duas horas.