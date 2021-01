Secretarias de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico têm novos titulares

As secretarias de Desenvolvimento Urbano (SDU) e de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI) passam a ser comandadas por novos titulares a partir desta quarta-feira (6). Jorge Taiar está agora à frente da SDCETI e, em seu lugar na SDU, o novo secretário é Bruno Gersosimo, que ocupava até então o posto de adjunto na Pasta de Governo. As mudanças foram anunciadas pelo prefeito Guti em transmissão ao vivo realizada no dia 1º e publicadas no Diário Oficial desta terça-feira (5).

De acordo com Gersosimo, a ideia é dar sequência ao ótimo trabalho que já vinha sendo desenvolvido na SDU e focar ainda mais na fiscalização dos estabelecimentos comerciais durante a pandemia do coronavírus. “A fiscalização é um fator muito importante. Se os estabelecimentos estão seguindo as determinações e prezando pela saúde de seus clientes e frequentadores, isso com certeza reflete na diminuição do número de infectados”, afirmou. Além disso, a criação de projetos que possam melhorar a qualidade de vida da população também está em pauta.

O novo secretário, que já estava a par dos serviços desenvolvidos pela pasta, está realizando reuniões com as equipes para alinhar o trabalho e encontrar meios de aperfeiçoar cada vez mais o atendimento às demandas da população.

SDCETI

Despedindo-se da SDU, da qual foi secretário por quatro anos e participou de avanços como a revisão do Plano Diretor e a elaboração e aprovação da lei do zoneamento, Jorge Taiar assume agora a SDCETI, na qual tem como objetivo atrair novas empresas para Guarulhos e fazer a interface da classe empresarial com o poder público, atendendo suas demandas e intensificando o turismo na cidade. As ações de transição já começaram.

Taiar, que já foi presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Guarulhos, acredita que essa bagagem, juntamente com todo o trabalho realizado à frente da SDU, irá colaborar com o planejamento que tem para o órgão. “Tenho convicção de que minhas experiências serão benéficas para esse novo desafio, pois um dos fatores importantes é ter uma boa a relação com os empresários da cidade”, comentou.