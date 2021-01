Cidade: Versão on-line do carnê do IPTU 2021 já está disponível e valor segue congelado

A versão on-line (ou 2ª via) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 já está disponível no site fazenda.guarulhos.sp.gov.br, com os primeiros vencimentos entre os dias 26 e 29 de janeiro. Os carnês começam a ser postados nos Correios nesta sexta-feira (8).

Pelo quarto ano consecutivo, o valor segue congelado para os contribuintes que quitarem o IPTU dentro do prazo, seja por cota única ou parcelado, e não tiverem realizado alterações no imóvel.

Além disso, o pagamento integral pode ser realizado com 10% de desconto até o prazo da primeira parcela. Os descontos devem constar em todos os carnês e aditamentos do atual exercício.

Em cumprimento à legislação, o não pagamento desses débitos dentro dos prazos de vencimento irá resultar na perda do desconto e do congelamento do valor, bem como em acréscimos.