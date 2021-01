Covid-19: Governo do Estado ativa 10 leitos no hospital Padre Bento

Da Redação

A Secretaria de Estado da Saúde começa a abrir nesta semana mais 30 leitos de UTI em três hospitais estaduais localizados em cidades diferentes do Alto Tietê para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Entre eles está o Complexo Hospitalar Padre Bento (CHPB), que recebe 10 leitos para tratamento exclusivo do covid-19.

Para fortalecer a assistência de casos de COVID-19, serão abertos dez leitos em cada uma destas unidades: Hospital Luzia de Pinho Melo, Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e Hospital Padre Bento, em Guarulhos. Todos já são referência para tratamento da doença na região. Com a medida, a capacidade da Terapia Intensiva do Luzia será triplicada, passando para 30 leitos do tipo. No Ferraz, passará a ser de 26 leitos de UTI, e no Padre Bento Saltará para 28 leitos.

“Estamos em constante monitoramento para reforçar a rede hospitalar para enfrentar a pandemia. Diante do cenário epidemiológico da covid-19 em todo o mundo, decidimos ampliar os leitos de Terapia Intensiva do Alto Tietê para continuar garantindo assistência a todos que precisarem”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Hoje (6), a taxa de ocupação na Grande São Paulo, que abrange o Alto Tietê, é de 65,2% de UTI e 51,6% em enfermaria. Todas as ativações de leitos feitas pela Secretaria são fruto de análise técnica, monitoramento contínuo do cenário da covid-19 e no planejamento da rede, visando salvar vidas e assegurar atendimento igualitário à população.