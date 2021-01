Covid-19: Guarulhos conta com mais 19 UTIs para coronavírus no Hospital Padre Bento

A cidade de Guarulhos recebeu nesta quinta-feira (7) 19 novos leitos para pacientes de Covid-19 do Governo do Estado, que confirmou a abertura de nove UTIs adulto e dez de enfermaria no Complexo Hospitalar Padre Bento, cuja ocupação atingiu 100% nesta semana. A Secretaria Estadual de Saúde atendeu à reivindicação do prefeito Guti por intermédio do deputado estadual Jorge Wilson, que intermediou ainda a contratação de mais cinco médicos plantonistas para atendimento exclusivo de pacientes com coronavírus.

Desta forma, Guarulhos ganha um importante reforço no combate a uma doença que já causou, até aqui, 1.721 óbitos confirmados na cidade. A partir desta quinta-feira o Hospital Padre Bento passa a contar com 28 leitos de UTI para Covid-19, o que ajudará a diminuir os altos índices de ocupação registrados no município desde o início da semana. Nesta quinta-feira, segundo números da Secretaria Municipal da Saúde, que ainda não levam em consideração o acréscimo de leitos, Guarulhos tem 97% de ocupação na alta complexidade e 68,9% em enfermarias.

A Prefeitura confirma também que deve fechar ainda esta semana a contratação de 20 leitos de UTIs em um hospital particular do município, medida que deve reduzir ainda mais a taxa de ocupação na rede pública de saúde nos próximos dias. Além disso, é importante lembrar que Guarulhos conta com o respaldo dos hospitais de referência da Grande São Paulo, cuja lotação está em 65,3% nesta data.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus até o momento, Guarulhos registrou 36.441 casos da doença e 34.179 pessoas recuperadas, o que corresponde a um índice de cura de 93,79%. Já a taxa de letalidade do município está em 4,72%, com 1.721 mortes confirmadas e dez em investigação.

Informação sobre Covid-19 em Guarulhos

Dados da Vigilância Epidemiológica Municipal desta quinta-feira (07/01/2021):

Taxa de cura – 93,79 %

Taxa de letalidade – 4,72%

Total de recuperados – 34.179

Casos confirmados – 36.441

Total de óbitos – 1.721 confirmados e 10 em investigação

Taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos de Guarulhos: 97%

Taxa de ocupação de leitos de enfermaria em hospitais públicos de Guarulhos: 68,9%

Taxa de ocupação de UTIs da Grande São Paulo: 65,3%

*disponibilidade conforme sistema Cross