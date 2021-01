Covid-19: Guarulhos já se prepara para vacinar a população contra o coronavírus

Guarulhos seguirá o plano estadual de imunização contra a Covid-19 e já se prepara para instalar grandes polos simultâneos de vacinação na cidade. Nesta quinta-feira (7) foi a vez de discutir a estratégia para vacinar a população indígena mapeada no município. Para tanto, o coordenador da Atenção Primária em Saúde, Paulo Alexandre de Moraes, e lideranças das etnias Pankararu, Xukuru, Kaimbé, Pankararé, Tupi e Jeripancó discutiram em conjunto com a equipe técnica a melhor forma para a administração das doses nesse público-alvo, em reunião realizada à tarde no auditório da Secretaria Municipal da Saúde

No encontro, que também contou com a participação da diretora de Assistência Integral à Saúde, Elisângela Arantes de Souza, ficou decidido que esse público será imunizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência à população indígena, bem como na aldeia localizada na região do Cabuçu. A estratégia programada pela Pasta da Saúde ainda prevê a vacinação em suas próprias casas dos pacientes acamados e restritos ao domicílio pelas equipes das UBS.

No entanto, todo esse planejamento vai depender do quantitativo de doses a ser destinado a Guarulhos, que é o segundo maior município de São Paulo, com 1,4 milhão de habitantes. Cerca de 297 mil seringas e agulhas específicas para vacinação contra a Covid-19 já foram encaminhadas pelo Governo do Estado e estão em estoque.

O Plano Estadual de Imunização prevê o início da vacinação contra a Covid-19 no próximo dia 25 para trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas, os quais deverão tomar a segunda dose em 15 de fevereiro. Na sequência, em 8 de fevereiro, serão os idosos com 75 anos ou mais (segunda dose em 1º de março), depois aqueles com 70 a 74 anos em 15 de fevereiro (segunda dose em 8 de março), os de 65 a 69 anos em 22 de fevereiro (segunda dose em 15 de março) e, por fim, os de 60 a 64 anos em 1º de março (segunda dose em 22 de março).