Guarulhos tem 72,4% de mortes por Covid-19 entre maiores de 60 anos

Os números atualizados da Covid-19 divulgados no Boletim Semanal da Secretaria de Saúde de Guarulhos desta sexta-feira (08) reforçam a decisão do município de seguir o Plano Estadual de Imunização contra a doença, que incluiu a vacinação de idosos com 60 anos ou mais na primeira etapa da campanha que tem início previsto para o próximo dia 25. Na cidade, a população dessa faixa etária responde por 72,44% dos 1.720 óbitos registrados até o momento.

Vale destacar que o boletim desta sexta-feira traz uma morte a menos que o anunciado no dia anterior, visto que uma das vítimas que havia entrado para a estatística de Guarulhos na verdade era morador da cidade de Arujá. Dessa forma, dos 1.720 óbitos confirmados até agora no município, 25,64% foram de pessoas com idade entre 60 e 69 anos, 23,72% de idosos entre 70 e 79 anos e 23,08% entre aqueles com 80 anos ou mais.

Pelos dados divulgados é possível observar que enquanto o percentual de infectados é maior entre as pessoas mais jovens – dos 36.591 casos confirmados até agora, 22,79% estão entre pessoas de 30 a 39 anos e 21,23% entre os adultos de 40 a 49 anos – a letalidade caminha no sentido inverso, fazendo mais vítimas fatais na população idosa, que concentra 18,9% das notificações positivas da doença.

Ao mesmo tempo em que explica o elevado índice de cura do município, que está em 94% nesta data, os números da Covid-19 na cidade reforçam a necessidade de a população mais jovem respeitar as medidas de prevenção ao novo coronavírus para proteger a vida dos idosos, principalmente evitando as aglomerações e, se precisar sair, fazer uso de máscara, higienização constante das mãos, dos alimentos e dos objetos.

Casos por região

A maior incidência da doença na cidade está na Região de Saúde Centro, onde foram registradas 10.817 pessoas infectadas até agora, com 511 óbitos. Em seguida, estão as seguintes regiões de Saúde: Cantareira com 9.231 notificações positivas e 491 mortes; São João/Bonsucesso com 9.179 casos confirmados e 337 vítimas fatais, e Pimentas/Cumbica com 7.193 registros e 381 vidas perdidas para a Covid-19.

Outros 171 casos de Covid-19 que constam do Boletim Epidemiológico desta sexta-feira não possuem informações a respeito do endereço do paciente. Para conferir os bairros de cada Região de Saúde, basta acessar: https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/unidades-basicas-de-saude-ubs.