Três novos secretários são anunciados nesta sexta-feira

O prefeito Guti anunciou nesta sexta-feira (8), publicado nesta mesma data no Diário Oficial, os nomes de mais três secretários municipais que compõem seu time neste segundo mandato. Dois são ex-vereadores e um foi reeleito para esta legislatura, mas se licenciará da Câmara Municipal. Reeleito para o segundo mandato em novembro, o chefe do Executivo está anunciando ao longo dos meses de dezembro e janeiro todos os nomes que vão compor seu secretariado.

A pasta de Meio Ambiente será comandada por Thiago Surfista, reeleito vereador pelo PSD. Já o Trabalho ficará a cargo de Toninho Magalhães, que atuava como diretor de Assuntos Legislativos na Prefeitura. O terceiro nome é de Abdo Mazloum, ex-secretário do Meio Ambiente no mandato anterior, que agora assume a Secretaria de Direitos Humanos.

Com esses anúncios, Guti já tem 11 nomes confirmados no primeiro escalão de seu governo. Ainda em dezembro, ele anunciou que Adam Kubo permaneceria na Secretaria de Gestão e Alex Viteralli na Assistência Social. Durante sua posse para o segundo mandato, ele confirmou a manutenção nos mesmos cargos Edmilson Americano no Governo, Airton Trevisan na Justiça e Maurício Segantini na Chefia de Gabinete.

No mesmo dia, informou que Bruno Gersósimo iria para Desenvolvimento Urbano no lugar de Jorge Taiar que foi para o Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação, além do vice-prefeito Professor Jesus que assumiu a Secretaria de Cultura. Nas próximas semanas, o prefeito conclui a reforma de seu secretariado, com a manutenção de alguns outros nomes e a troca de outros.