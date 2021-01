Confira como estará o tempo para este final de semana

Com dias quentes da semana e tendo também pancadas de chuva às tardes e noites, o final de semana do guarulhense terá temperaturas altas, com máxima podendo chegar a 29°C e muita chance de chover.

Amanhã (09) durante o dia faz sol com muitas nuvens, pode haver pancadas de chuva no decorrer do dia e à noite.

Já no domingo (10) o dia será de bastante sol e com nuvens, assim pode chover durante o dia e à noite.

Veja a previsão do tempo de acordo com o Climatempo:

Sábado (09):

Chuva: 90% de chance

Máxima: 28ºC

Mínima: 18ºC

Domingo (10):

Chuva: 90% de chance

Máxima: 29ºC

Mínima: 18ºC