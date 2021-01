Prefeitura retoma agendamento online para castração gratuita de cães e gatos

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos retoma nesta sexta-feira (15), a partir das 9h, o agendamento online para castração gratuita de cães e gatos para tutores de todas as regiões da cidade. Serão disponibilizadas 225 vagas por semana, sendo 53% para fêmeas e 47% para machos de ambas as espécies.



Cada munícipe pode tentar até três vagas em cada etapa. Para tanto, é necessário estar previamente cadastrado no DPAN e, com o login em mãos, acessar o site dpan.guarulhos.sp.gov.br na data e horário acima mencionados. As cirurgias serão realizadas na terça e na quarta-feira da próxima semana, dias 19 e 20, na sede do DPAN em Bonsucesso (rua Santa Cruz do Descalvado, 420). Os tutores devem comparecer com o pet no local às 8h.



Castramóvel – Os dois trailers do programa Castramóvel retomarão o programa Esgotamento Bairro a Bairro até o mês de março. Em circulação pela cidade desde o segundo semestre do ano passado, os castramóveis visitam as diferentes regiões, permanecendo em cada uma delas o tempo necessário para atender à demanda local.

Guarulhos é a primeira cidade do país a contar com atendimento do serviço castramóvel neste formato, explica Andrea Viegart, diretora do DPAN. “O Esgotamento Bairro a Bairro foi criado por nós para atender o máximo de animaizinhos em cada local. Esse formato, até o momento, só existe em Guarulhos. Nosso objetivo é zerar o abandono, os casos de maus-tratos e, consequentemente, o sofrimento animal”.



Vale lembrar que o Castramóvel atende exclusivamente mediante apresentação de comprovante de endereço do tutor/ protetor no bairro visitado no momento e que o número de animais que cada munícipe pode castrar é definido mediante análise da situação pela equipe do DPAN. Cerca de 8 mil animais já foram atendidos pelo serviço.