Doria revela que Butantan deve armazenar cerca de 4,5 milhões de dose da CoronaVac em Guarulhos

Da Redação

[email protected]



O governador João Doria (PSDB) comunicou nesta sexta-feira (15) que o Instituto Butantan vai enviar 4,5 milhões de doses da vacina contra o coronavírus para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos. Os imunizantes serão destinados a todos os estados da federação para o início da campanha de vacinação, na próxima semana.

De acordo com Doria, alguns procedimentos ainda são necessários por parte do Ministério da Saúde, junto ao Instituto Butantan, para o efetivo repasse das doses. Segundo o presidente do Butantan, Dimas Covas, a vacina será a primeira arma efetiva para melhorar os efeitos da pandemia. “Só vamos observar os efeitos a partir de abril e maio, com a redução de casos nos grupos de risco.”