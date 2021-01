Guarulhos tem nova queda na taxa de ocupação de leitos de UTI covid-19

Nesta sexta-feira (22), data em que o Governo do Estado anunciou a reclassificação das regiões no Plano São Paulo, Guarulhos apresentou, pelo segundo dia consecutivo, queda na taxa de ocupação das UTIs exclusivas para Covid-19. O percentual, que estava em 77% na quinta-feira (21), caiu para 72,7% hoje.

Já a ocupação das enfermarias aumentou de 67,39% no dia anterior para 73,5% nesta sexta-feira. De acordo com o Boletim Epidemiológico semanal divulgado pela Secretaria da Saúde, Guarulhos acumula até hoje 39.438 casos confirmados do novo coronavírus e 1.805 mortes, além de mais dez óbitos que estão em investigação.

Do total de mortes registradas até agora, 72,63% ocorreram entre pessoas com mais de 60 anos. Por outro lado, 59,71% dos infectados pela Covid-19 na cidade têm idade entre 30 e 59 anos. A maior incidência da doença está na Região de Saúde Centro, onde já foram confirmados 11.741 casos do novo coronavírus, com 535 óbitos.

Na sequência aparecem as seguintes regiões de Saúde: Cantareira (10.069 casos e 520 mortes), São João/Bonsucesso (9.623 pessoas infectadas e 350 óbitos) e Pimentas/ Cumbica (7.798 registros e 400 vidas perdidas para a doença). Ainda constam do Boletim Epidemiológico desta semana outras 207 notificações positivas de Covid-19, mas ainda sem informações a respeito do endereço dos pacientes. Os bairros que integram cada uma dessas regiões podem ser acessados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/unidades-basicas-de-saude-ubs.