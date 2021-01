Prefeitura desfaz edificação em área de risco no Recreio São Jorge

A Prefeitura de Guarulhos removeu uma construção irregular em área de risco na rua Galdino Pataxó, no Recreio São Jorge, nesta terça-feira (26). A ação ocorreu em cumprimento a uma determinação judicial de ação civil proferida pelo Ministério Público, que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos.

O ocupante da edificação, localizada em uma encosta, havia sido previamente informado da intervenção e seus utensílios e móveis foram transportados à casa de um parente, a pedido do cidadão.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares (Dacoi), da Secretaria de Justiça, e contou com a participação de equipes da GCM, da Defesa Civil e da Proguaru.

Retomada de ocupação – No mesmo dia, as equipes realizaram outra ação de retomada de área pública que estava sendo irregularmente ocupada na rua Aracy, no Pimentas. O local, que é área de preservação ambiental, estava demarcado e colunas de madeira sendo fincadas no solo para a sustentação de futura construção.

O Dacoi realiza fiscalização preventiva a fim de coibir ocupações irregulares em vias e áreas públicas, áreas de risco e de proteção ambiental, em conjunto com outros setores da Prefeitura. A população pode colaborar com esse trabalho por meio de denúncia anônima, por meio do WhatsApp do Dacoi: 98440-3678.