Guarulhos fica em 31° lugar no ranking das cidades empreendedoras

A cidade de Guarulhos ficou em 31º lugar no Índice de Cidades Empreendedoras, estudo realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com a Endeavor. Para definir esse ranking foram analisados 51 indicadores relevantes ao empreendedorismo nos cem municípios mais populosos do Brasil.

“Mesmo atravessando uma pandemia, a pior em um século, o ranking da Enap e da Endeavor mostra que temos uma forte base empreendedora na cidade para nos recuperarmos o mais rápido possível. Vamos continuar trabalhando para potencializar o empreendedorismo em Guarulhos”, afirmou o prefeito Guti, após tomar conhecimento dessa informação.

Para a elaboração do estudo e do ranking foram utilizadas fontes públicas e abertas, resultando na análise com recorte em sete pilares determinantes: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora.

Alguns dos dados possuem datas-base anteriores ao ano de 2020 em decorrência do seu prazo para consolidação. O estudo completo detalha de forma precisa as fontes e os anos-base de cada indicador analisado.

Um exemplo de dado defasado no estudo é o que trata do status da Lei de Zoneamento de Guarulhos, que antes da aprovação e entrada em vigor da nova lei, no início deste ano, tinha texto que datava de 2007.

Guarulhos

Bem posicionado no ranking geral, o município de Guarulhos se destaca também em dois pilares. Em infraestrutura, a cidade está em 8º lugar, considerando a conectividade via rodovias, número de decolagens de aeronaves por ano, distância ao porto mais próximo, acesso à internet rápida, preço médio do m², custo da energia elétrica e taxa de homicídios.

No pilar mercado, o município ficou em 14º, após análise do índice de desenvolvimento humano, crescimento médio real do PIB, número de empresas exportadoras com sede na cidade, PIB per capita, proporção entre grandes/médias e médias/pequenas empresas e compras públicas.

No ranking de cidades empreendedoras anterior feito pela Endeavor, em 2017, quando apenas eram consideradas 32 cidades brasileiras de 22 estados, com exceção da região Norte, onde foram analisadas apenas Belém e Manaus, Guarulhos não figurava na lista, o que comprova um avanço nas ações de empreendedorismo nos últimos anos.