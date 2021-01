Prefeitura autua mais nove estabelecimentos e cinco trailers na noite desta quarta-feira

Fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) de Guarulhos autuaram nove estabelecimentos comerciais na noite desta quarta-feira (27). Entre os motivos estão o funcionamento fora do horário permitido pelo Plano São Paulo, do Governo do Estado, consumo no local (no caso de padarias e restaurantes) após as 20h e aglomerações.

Três padarias famosas e uma loja de armarinhos e departamento na região central da cidade foram autuadas, além de dois bares no Centro, uma casa de esfihas na Vila Galvão e um restaurante de venda de espetos também na região central. Todos os locais tiveram de encerrar suas atividades no momento.

Além de estabelecimentos comerciais, agentes da SDU também estiveram no Parque Cecap, próximo à Praça dos Mamonas. O local abriga diversos trailers e cinco foram autuados por oferecer alimentos e bebidas para consumo no próprio no local, gerando aglomerações.

A pasta prossegue com a fiscalização reforçada em decorrência da classificação de Guarulhos no Plano São Paulo, que colocou a cidade na fase laranja durante o dia e na vermelha no período noturno (entre 20h e 6h) e aos finais de semana. Para o secretário Bruno Gersósimo, a ação da SDU está ajudando a conscientizar os comerciantes. “Regras são feitas para manter a ordem. Neste caso, para manter a população em segurança e com saúde. Não podemos aceitar que os estabelecimentos estejam descumprindo as regras”, afirmou.

Centro, Vila Galvão, Parque Cecap e Vila Rosália estão entre os bairros fiscalizados na ação, que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal. Qualquer estabelecimento que não esteja cumprindo as determinações de segurança e higienização pode ser denunciado pelos números 153 ou 2453-6700 / 6701 / 6705.