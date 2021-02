Com representantes de Guarulhos, Condemat define grupos de trabalhos para projetos regionais

Da Redação

A direção do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) oficializou os grupos de trabalho para o ano de 2021. São 14 Câmaras Técnicas (CTs) Permanentes, quatro Câmaras Técnicas Especiais (CTEs) e o Conselho dos Fundos Sociais, que atuarão no levantamento das demandas, compartilhamento de experiências, elaboração de projetos, realização de eventos e suporte ao Conselho de Prefeitos. Quatro grupos contam com representantes da Prefeitura de Guarulhos.

Os grupos serão compostos por secretários, diretores e coordenadores das 12 cidades consorciadas. O presidente do Condemat, prefeito Rodrigo Ashiuchi, apresentou os coordenadores titulares e adjuntos das Câmaras Técnicas, destacou a importância da integração e solicitou a proposta de pelo menos um projeto regional por segmento de atuação.

“É mais um ano com pandemia Covid, que afeta todos os setores, e temos um desafio enorme pela frente. O momento que a região mais precisa do consórcio é agora, por isso, a importância de uma equipe competente na coordenação das Câmaras para que possamos ajudar na evolução de todas as cidades”, ressaltou o presidente Rodrigo. “Temos projetos em andamento e a criatividade e união desses novos grupos podem gerar muitas coisas novas e boas para a população do Alto Tietê”, acrescentou.

Com exceção das Câmaras Técnicas de Saúde e Educação, que já estão atuando desde o início do ano por conta das demandas decorrentes da pandemia de Covid-19 – como a campanha de vacinação e o retorno às aulas presenciais -, as demais terão as primeiras reuniões de trabalho nos próximos dias: Agricultura; Assistência Social e Políticas Públicas para Mulheres; Cultura; Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo; Esportes; Finanças; Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; Habitação; Planejamento e Urbanismo; Programas e Projetos; Segurança; Turismo; Conselho dos Fundos Sociais; e CTE do Bem-Estar Animal.

De acordo com o secretário-executivo do Condemat, Adriano Leite, as escolhas para as coordenações foram feitas a partir de um consenso entre os prefeitos das 12 cidades consorciadas. “Contamos com membros de todas as cidades à frente das câmaras. É importante destacar que todos foram selecionados com base na dedicação e na técnica, requisitos importantes para que o consórcio continue avançando nas conquistas regionais”, explicou.

Ainda neste mês serão definidas as CTEs de Infraestrutura e Jurídico. A quarta CTE é a do Legislativo, integrada pelos presidentes das Câmaras Municipais de Vereadores. Confira abaixo a composição das Câmaras Técnicas do Condemat 2021, com os coordenadores titulares, adjuntos e as respectivas cidades:

Conselho dos Fundos Sociais

Larissa Ashiuchi – Suzano

Mileide Queroz – Itaquaquecetuba

Agricultura

Felipe Almeida – Mogi das Cruzes

Douglas Prado – Salesópolis

Assistência Social e Políticas Públicas para Mulheres

Rodrigo de Freitas – Ferraz de Vasconcelos

Alex Vitarele – Guarulhos

Cultura

Walmir Pinto – Suzano

Armando Bueno – Itaquaquacetuba

Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo

Priscila Yamagami – Mogi das Cruzes

Sérgio Sidórco – Santa Isabel

Educação

Leandro Bassini – Suzano

Caio Calegari – Mogi das Cruzes

Esportes

Rogério Haman – Guarulhos

Arnaldo Marin – Suzano

Finanças

Caio César Vieira de Araújo – Arujá

Robson Senziali – Itaquaquecetuba

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

Claudete Canada – Poá

Solange Wuo – Suzano

Habitação

Miguel Reis – Suzano

Priscila Borsos – Santa Isabel

Planejamento e Urbanismo

Claudio Faria – Mogi das Cruzes

Elvis Vieira – Suzano

Programas e Projetos

Sandra Olivieri – Guararema

Carolina Umebayashi – Suzano

Saúde

Adriana Martins – Guararema

Michael Rodrigues – Guarulhos

Segurança

Anderson Caldeira – Itaquaquecetuba

Edson Moraes – Guararema

Turismo

Ricardo Balcone – Guarulhos

Nicolas Rocha – Santa Branca

CTE Bem-Estar Animal

Leandro de Leon – Guararema

Maria Silva Nogueira Affonso – Biritiba Mirim