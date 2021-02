Governo de SP inaugura Praça da Cidadania em Guarulhos

O governador João Doria e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Bia Doria, inauguraram neste sábado (20) uma unidade da Praça da Cidadania em Guarulhos. O projeto promove espaços destinados à proteção e inclusão social, ao aperfeiçoamento profissional e à participação comunitária de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Estamos aqui de braços dados em trono do objetivo comum que é favorecer a comunidade, principalmente a população que mais precisa de apoio”, afirmou Doria. “Nosso governo é um governo transversal. Todas as áreas do governo se envolvem no programa das Praças da Cidadania que não é apenas para o lazer, mas também para a formação profissional, a melhoria da qualidade de vida e integração da população”, completou.

O programa do Governo do Estado é executado em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, empresas e comunidades locais. O projeto foi instalado no bairro de Pimentas, um dos mais vulneráveis do município, com população estimada de 157 mil habitantes e renda per capita de R$ 315. O investimento foi de R$ 2,4 milhões – o valor foi integralmente doado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região.

“O projeto das Praças da Cidadania tem como objetivo principal o empoderamento das pessoas da comunidade, oferecendo diversos cursos de qualificação, facilitando o acesso no próprio local para reduzir as dificuldades que elas teriam em se deslocar até outro bairro, como o custo com transporte e o tempo gasto. As praças também contribuem para o desenvolvimento dessas regiões”, disse Bia Doria.

A praça conta com equipamentos para esportes, lazer e cultura, parque infantil e área de convivência e jogos. O espaço promove cursos de qualificação profissional e apoio ao empreendedor. Os cursos são ministrados pelo Centro Paula Souza e abrangem qualificações nas áreas de beleza, gastronomia, moda, informática e administração. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou no site www.cursofussp.sp.gov.br/cidadao.

Parcerias

Os demais parceiros da Praça da Cidadania em Guarulhos são Prefeitura de Guarulhos, CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e as Secretarias de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente e de Esportes.

A administração da escola é da Organização da Sociedade Civil local – Instituto Cultural Olhando Por Nós, com repasse financeiro do Fundo Social de São Paulo.

Endereço: Rua Padre Dorindo de Oliveira Matias, 193 – Pimentas