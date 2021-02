Barbosa Supermercados lança campanha Tudo Novo, Tudo em Casa

O novo cenário mundial colocou as famílias dentro de casa e apresentou a todos um novo estilo de vida. No mesmo espaço é local para trabalho, estudos e diversão. Alguns hábitos, vieram para ficar. Um levantamento feito pela Kantar Worldpanel, líder em dados, insights e consultoria, apontou que só no Brasil, cerca de 3 milhões de cidadãos começaram a se exercitar, 67% dizem que é possível executar as tarefas remotamente e 49,6% afirmaram que pretendem manter o hábito de cozinhar em casa.

De olho nas novas tendências de consumo, a rede Barbosa Supermercados começa nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, a campanha Tudo Novo, Tudo em Casa. A aposta é premiar os clientes com itens que alimentam os momentos em família. A promoção é válida nas 32 unidades da rede.

No total, serão sorteados mais de dois mil prêmios divididos em 6 cenários que compõem o ambiente familiar: estudo, trabalho, cozinha, treino, descanso e lazer. Os prêmios incluem produtos cobiçados como smart TV´s, smarthphones, notebooks, tablets e até o famoso PlayStation 5.

A cada 45,00 reais em compras já é possível participar com 1 número da sorte. Ao adquirir produtos participantes da promoção, os clientes garantem mais 1 número para o sorteio. Quem efetuar compras com o Barbosa Card aumenta as chances e ganham mais dois números da sorte. O sorteio acontece pela Loteria Federal.

Durante a campanha, que acontece até o dia 30 de abril, o Barbosa Supermercados também surpreenderá seus clientes com prêmios instantâneos que serão anunciados ao passar as compras no caixa. Air fryer, pipoqueira, liquidificador, smartwatch e caixa de som estão entre os itens que o cliente leva de presente na mesma hora.

“Para manter a fidelidade ao nosso slogan ‘supermercado da família’, criamos uma campanha com mais de meio milhão de reais em prêmios que contemplam 100% todos os perfis familiares agradando mães, pais, filhos e avós”, explica a diretora de marketing Polyne Oliveira Lopes da Silva. Sabemos que nossa casa é o lugar de aconchego e conforto, por isso queremos contar histórias sobre o impacto desses prêmios na vida das famílias”, esclarece.

Serviço:

Campanha Tudo Novo, Tudo em Casa

Período: 26 de fevereiro a 30 de abril

Mais Informações: (11) 3003-2557 – www.barborasupermercados.com.br