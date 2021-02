Prefeitura finaliza a reforma do muro do Cemitério Bonsucesso

A Prefeitura de Guarulhos finalizou a reforma do muro e do acesso ao Cemitério de Bonsucesso, danificados pelas fortes chuvas do fim do mês passado. Os trabalhos consistiram na restauração estrutural da sustentação do muro da rua Dona Catharina Maria de Jesus, execução de novo revestimento em reboco e pintura, além da reconstrução de 60 metros de calçada e restauração do portão.

Realizadas através de mão de obra direta da Secretaria de Serviços Públicos, as intervenções iniciaram-se logo após as avarias, porém a ocorrência de constantes chuvas interrompeu diversas vezes os serviços no local.

O cemitério ocupa uma área de cerca 54 mil metros quadrados e foi fundado em 1930. Ele é dividido em duas partes: uma de sepultamentos por prazo indeterminado em jazigos perpétuos e outra por prazo determinado, em lóculos verticalizados ou em terra.

Serviço – O Cemitério Bonsucesso fica na rua Dona Catharina Maria de Jesus, 708, Bonsucesso.