Deic prende homem que teria participado do roubo de ouro no Aeroporto

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu um homem que, assim como o seu irmão gêmeo que já se encontra detido, que teria participado do roubo de ouro no Aeroporto de Guarulhos. A prisão ocorreu na região da República, na capital.

O roubo ocorreu em 2019 quando foram levados 760 quilos de ouro do terminal de cargas do aeroporto. Além do ouro, os assaltantes também levaram uma carga de esmeraldas e relógios de luxo que também não foi recuperada. Ao todo, o crime fez sete empresas vítimas e causou prejuízo de mais de R$ 117 milhões.

Além de roubar as barras de ouro, a quadrilha levou uma carga de esmeraldas e de relógios de luxo. No total, foram 15 quilos de esmeralda que iam para a Índia, 18 relógios de luxo que iam para a Suíça e mais 51 quilos de ouro que iam para Dubai.