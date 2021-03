Prefeitura divulga resultado do júri popular do 16° Salão Nacional de Arte Contemporânea

O vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, anunciou na tarde desta quarta-feira (3) o resultado da premiação do júri popular do 16º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos. A votação começou no dia 5 de dezembro de 2020 e foi encerrada no último dia 26, computando 10.850 votos.

O vencedor desta edição é o artista Suzano Correia, morador da cidade de São Paulo, com o desenho Homem Amando Até a Última Gota, obra que recebeu 2.272 votos.

“Tanto a obra do Suzano quanto as demais premiadas pelo júri técnico passam a compor o acervo da Divisão de Artes Visuais da Secretaria de Cultura de Guarulhos, que hoje conta com aproximadamente 1.200 obras que circulam em exposições por diversos espaços culturais dentro e fora da cidade”, enfatizou Professor Jesus durante transmissão ao vivo do Centro Municipal de Educação Adamastor para a fanpage da Prefeitura no Facebook. Para assistir acesse o site https://fb.watch/40EBfBhyN8/.

Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos

Em sua trajetória, o Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos trouxe para a cidade importantes nomes das artes visuais. Criado em 1998, o salão recebeu, ao longo de sua história, milhares de inscrições de todas as regiões do país e até mesmo de brasileiros que vivem em outros países.

Nesta edição o Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos contou com júri técnico de seleção e premiação composto por três críticos de artes visuais, os artistas plásticos Anna Guerra, Adriano Gambim e Oscar D’Ambrosio. A edição também computou a participação de artistas dos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A 16ª edição bateu recorde com quase 700 inscrições e aproximadamente 1.500 obras avaliadas. Para a exposição foram selecionadas 157 obras, dentre as quais pinturas, desenhos, gravuras, esculturas, fotografias, arte-objetos e instalações.