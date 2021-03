Capacidade hospitalar pública de Guarulhos e da região do Alto Tietê será ampliada

O prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), esteve reunido na manhã desta sexta-feira (5) com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, no Palácio dos Bandeirantes, quando foi definida a ampliação da capacidade hospitalar pública em Guarulhos e na região do Alto Tietê.

O Governo do Estado irá custear 79 novos leitos de UTI e 118 de enfermagem para toda a região, sendo 20 UTIs e nove enfermarias somente para a cidade de Guarulhos.

O prefeito Guti explicou que a ampliação do número de leitos na região como um todo é importante para desafogar o sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), que regula e faz a distribuição das vagas de atendimento hospitalar.

“É muito importante todos os nossos vizinhos conseguirem aumentar a oferta de leitos, assim o sistema Cross consegue ter mais tranquilidade na distribuição de vagas de leitos de enfermagem e UTI em toda a região do Alto Tietê”, disse Guti. Os leitos custeados pelo governo devem ser abertos nos próximos dias em hospitais privados do município.