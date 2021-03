Restaurantes Populares servirão refeições para consumo fora das dependências a partir de segunda

A partir de segunda-feira (8), as três unidades em Guarulhos do Restaurante Popular do Bem: Zilda Arns (Macedo), Josué de Castro (Taboão) e Pimentas passarão a oferecer o café da manhã e o almoço em embalagens descartáveis para consumo fora das dependências do equipamento de forma a impedir a aglomeração de pessoas. O fechamento do salão é necessário neste momento em que o município se encontra na fase vermelha do Plano São Paulo, do Governo do Estado.

O almoço, ao valor de R$ 1, é balanceado e preparado por nutricionistas, sendo servido das 12h às 13h. O café da manhã, que é gratuito, poderá ser retirado para consumo externo imediato das 7h30 às 8h. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira.

Há marcação no chão para as filas, nas quais os usuários terão as temperaturas aferidas com termômetro, e disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos.

Serviço

Restaurante Popular do Bem Josué de Castro (rua Adolfo Noronha, 49, Taboão)

Restaurante Popular do Bem Zilda Arns (avenida Monteiro Lobato, 518, Macedo)

Restaurante Popular do Bem Pimentas (rua Joaquim Moreira, s/nº, Parque São Miguel)