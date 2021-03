Prefeitura executa recapeamento de vias no Taboão

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta semana o recapeamento da rua Santo Antônio do Aventureiro, desde a rua Jamil João Zarif, e também da avenida Vila Matias, ambas no Taboão. Nos locais já foi realizada a fresagem (raspagem do asfalto velho) para aplicação da nova camada asfáltica a fim de corrigir as imperfeições.

As intervenções somam cerca de 6 mil m² de reparos e fazem parte dos serviços de conservação e manutenção da malha viária da cidade. O trabalho é realizado pela Secretaria de Obras e tem previsão de término até o próximo dia 12.