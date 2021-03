Operação Cata-Treco atende o Jardim Paraventi neste final de semana

Moradores do Jardim Paraventi poderão se livrar de objetos sem uso de forma correta neste final de semana. No sábado e no domingo, dias 13 e 14, a Prefeitura de Guarulhos realiza no bairro a primeira coleta da operação Cata-Treco. Nos dois dias, moradores devem colocar nas calçadas, até as 9h, os itens que desejam descartar para que sejam recolhidos.

O Cata-Treco vai levar móveis velhos, colchões, madeira e entulho. Importante ressaltar que lixo doméstico não será recolhido pelas equipes. O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos, que neste primeiro momento realiza testes para posterior implantação do serviço em outros bairros da cidade, como explica Rodnei Minelli, secretário da pasta. “Essas ações-piloto servirão como parâmetro para que possamos consolidar o serviço como uma atividade fixa em toda a cidade”, afirmou o gestor.

A programação do Cata-Treco pode ser vista no site guarulhos.sp.gov.br/catatreco.

Confira abaixo as vias do Jardim Paraventi por onde o Cata-Treco vai passar

Dia 13/03 (sábado)

Rua Carlos Mesquita; Avenida Avelino Alves Machado; Rua Humberto Porto; Rua Assis Valente; Rua Haroldo Lobo; Rua Ary Barroso; Rua Apolônio Vieira de Jesus; Rua Zequinha de Abreu; Rua José Calixto Machado; Viela Palmares; Rua Claudina Julia de Oliveira; Viela Rainére; Rua Uruaçu; Rua Leopoldo Fróis; Rua Silveira Sampaio; Praça do Povo; Rua Lamartine Babo; Rua Francisco Manoel da Silva; Viela Zé Fortuna; Rua Vila Lobos; Rua Leila Acrás; Rua Francisco Alves; Rua Benedito Lacerda; Rua Noel Rosa; Rua Castelo do Piauí; Rua Américo Giacomini; Rua Vicente Celestino; Rua Ataúlfo Alves; Rua Almir Ribeiro; Rua Jacob Bittencourt; Rua ltamaraju; Rua Itabuna; Rua Caravelas; Rua Monte das Oliveiras; Viela Coroaci; Avenida Vereador Antonio Grotkowski.

Dia 14/03 (domingo)

Rua José Moreira da Costa; Avenida Greene; Rua Vicente Paiva; Rua Raul Valença; Viela Adolfo; Rua Belo Jardim; Rua Vítor Costa; Rua Corypheu de Azevedo Marques; Rua Orestes Barbosa; Viela Silva; Rua Palmas de Monte Alto; Rua Heitor dos Prazeres; Rua Dom Basílio; Viela São Francisco; Rua Ilha das Flores; Rua Campestre; Rua Cacilda Caçapava de Oliveira; Viela Anavas; Rua Noel Rosa; Rua Filadélfia; Rua Joracy de Camargo; Rua Augusto Calheiros; Rua Arapoema; Rua Adoniram Barbosa; Rua Elis Regina; Rua Glauber Rocha; Rua Carlos Spera; Rua Angelo Dei Vequio; Rua João Petra de Barros; Rua Chiquinha Gonzaga; Rua Ernesto Nazaré; Viela lemanjá; Viela Vivência; Rua Verdejante; Rua Souza; Rua Senhorinha Deolinda de Freitas; Rua João Zintil; Travessa Paranamirim; Rua Auad Abrahão; Viela Catalânia; Avenida Benvindo Tolentino Neto; Rua Maria de Belém; Rua Tibério lório; Rua Valentim Savioli; Rua Sofia Fantazini Cechinato; Rua Dr. Getúlio Vargas Barbosa; Rua Rafael Fantazzini; Avenida Francisco Russo; Rua Matahichi Morikyo; Rua Manoel Alves Canto; Rua Ezequiel Alves David; Rua Waldomiro Abud Zanardi; Rua Geraldo Pereira dos Santos; Rua Eduardo Riedel; Rua Maria Elizabeth.