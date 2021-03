Barbosa Supermercados lança linha de Ovos de Páscoa acessível para atender o bolso do consumidor

Desde quando se tornou tendência, os ovos de colher ganham cada vez mais espaço nas vitrines e nos corações dos brasileiros. Diferente dos tradicionais, os ovos de colher podem ser recheados com combinações diversas de sabores.

Pensando no cenário cheio de incertezas e na saúde financeira de seu consumidor, o Barbosa Supermercados lança uma linha de ovos de Páscoa composta por seis sabores, feitos pela padaria artesanal da rede e perfeitos para presentear, compartilhar ou até mesmo para desfrutar sozinho e com preço que cabe no bolso: 29,99.

Leite em pó com creme de avelã, biscoito de chocolate com creme, bombom e até waffle de chocolate estão entre as sugestões para comer de joelhos. Os apaixonados pelos recheios mais tradicionais encontram também o ovo de brigadeiro e o de brigadeiro com coco. Todos com 350 gramas.

A novidade pode ser encontrada em todas as unidades Barbosa Supermercados localizadas na capital, Grande São Paulo e interior, ou encomendados pela loja on-line ou WhatsApp com pronta entrega.





Serviço

Ovos de Páscoa de colher Babosa Supermercados

Peso: 350g

Preço: 29,99

Mais Informações: (11) 3003-2557

Para comprar seu ovo sem sair de casa, acesse: barbosasupermercados.com.br