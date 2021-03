Shoppings Bonsucesso e Maia realizam drive-thru no último final de semana antes da Páscoa

Da Redação

[email protected]

Para contribuir com a celebração da Páscoa em um formato seguro e prático, o Parque Shopping Maia e o Shopping Bonsucesso realizam Drive-Thru no último final de semana antes da data comemorativa. Será possível realizar a compra de produtos como, ovos e kits especiais, sem precisar sair do carro.

Buscando agilizar o atendimento, é indicado que o cliente entre em contato com o lojista pelo Whatsapp (Amor aos Pedaços – (11) 97670-7560, Cacau Show – (11) 93461-6013 e Kopenhagen – (11) 99276-1182) para selecionar e reservas as suas compras.

No estacionamento VIP do empreendimento, das 12h às 18h, os clientes poderão retirar produtos exclusivos Amor aos Pedaços, Cacau Show e Kopenhagen, de forma segura e ágil, seguindo as recomendações de saúde para o momento atual.

O Parque Shopping Maia e o Bonsucesso seguem respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.