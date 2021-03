Atendimentos digitais do Poupatempo Guarulhos continuam mantidos durante a prorrogação da Fase Emergencial

Os 82 postos do Poupatempo permanecem fechados até o dia 11 de abril, devido a prorrogação da Fase Emergencial do Plano São Paulo. A medida está em vigor desde a segunda quinzena de março.



Para evitar deslocamentos e garantir a segurança da população, o programa já oferece 130 serviços online, disponíveis no aplicativo Poupatempo Digital e no portal www.poupatempo.sp.gov.br.



Com a suspensão dos atendimentos presenciais, estão mantidas, além das opções eletrônicas, a retirada de documentos e as solicitações de serviços emergenciais pelo Fale Conosco.



Hoje mais de 70% dos atendimentos do Poupatempo são feitos pelos canais online, como a renovação e segunda via de CNH, consulta de multas e de pontuação na CNH, IPVA, Carteira de Trabalho, Seguro desemprego, Licenciamento e transferência de veículos, entre outros.



Cartilhas digitais

Idealizadas para auxiliar e esclarecer as dúvidas mais frequentes dos cidadãos, as cartilhas trazem informações sobre 21 diferentes serviços oferecidos à população nos canais digitais do programa.





O material está disponível para ser consultado e baixado no site www.poupatempo.sp.gov.br. Quem acessar terá orientações e o passo a passo sobre como baixar o app Poupatempo Digital, criar login nos canais digitais do Poupatempo, ter acesso a documentos como carteira de habilitação, atestado de antecedentes criminais, licenciamento, transferência de veículos, carteira de trabalho, título de eleitor, IPVA, seguro-desemprego, além de outros atendimentos relacionados à Secretaria Estadual da Educação, nota fiscal paulista e Sabesp, por exemplo.



Tutoriais (vídeos)

O portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) disponibiliza vídeos sobre os atendimentos digitais mais procurados nos canais do programa. A série, com 16 tutoriais, está disponível também no Youtube, no www.youtube.com/poupatemposp.