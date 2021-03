Prefeitura investe na melhoria estrutural de escolas municipais

Apesar da conjuntura econômica, social e sanitária que inibe os investimentos em todo o país, a Prefeitura de Guarulhos mantém o planejamento de reformas dos prédios das escolas municipais e as obras já iniciadas seguem em ritmo normal.

A EPG Elis Regina, no bairro Vila Dinamarca, por exemplo, recebeu mais de R$ 640 mil em investimentos para ser totalmente revitalizada, tendo suas obras finalizadas com a pintura da fachada, destacando a cantora que empresta seu nome à unidade. O ambiente da escola reflete limpeza e organização. Os ambientes estão identificados e ao lado da sala dos professores são armazenados os materiais de papelaria para utilização nas aulas, como rolos de TNT em variadas cores, cartolinas, entre outros.

A escola está pronta para receber e acolher seus 1.280 alunos assim que as aulas presenciais puderem ser retomadas. As 14 salas de aula foram pintadas, receberam novos pisos, mobiliário moderno e confortável, telas de nidificação (antipombos), além de minissolários para o ensino fundamental.

No fundo das salas do maternal os alunos agora vão poder desfrutar de solário com trilhas, pinturas no chão para brincadeiras e jogos infantis, canteiro com flores, além de parque apropriado para a faixa etária, com cercado para garantir a segurança das crianças.

“Realmente a escola precisava de intervenções, principalmente na cozinha, que foi a primeira a ser revitalizada. O piso foi trocado por porcelanato, uma nova coifa foi instalada e com as demais melhorias a mudança foi da água para o vinho”, ressalta a diretora Suze Cristina de Campos. Para ela, um bom ambiente motiva professores, funcionários e alunos.

Alfredo Volpi – A diretora Cláudia Neves, responsável pela gestão da EPG Alfredo Volpi, na Vila Rio de Janeiro, disse que já é possível observar as diferenças, “não apenas na estrutura física, mas também na parte motivacional da equipe que trabalha nessas unidades. O ambiente contribui para o processo de ensino e de aprendizagem”.

Cláudia ressalta ainda que profissionais, alunos e comunidade estão muito animados com as melhorias. Os elogios são grandes e refletem o reconhecimento ao esforço da administração em proporcionar melhores condições de ensino. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, investiu mais de R$ 850 mil na revitalização do prédio, que ocupa uma área construída de 2.787 m², com 12 salas de aula para atender 731 estudantes.

Entre as principais intervenções é possível destacar a pintura geral da escola, recuperação dos canteiros, instalação de toldos nas áreas de passagem do bloco principal, troca do piso da cozinha, lactário e área de serviço, elevação dos muros lateral e dos fundos, troca das telas de nidificação, telhas, calhas e rufos, pintura do piso e demarcação da quadra poliesportiva, obras de acessibilidade no estacionamento e na entrada principal, além da revisão geral do sistema de combate a incêndios.

Mian Alves – As obras de reforma e revitalização do prédio da EPG Teresinha Mian Alves, no bairro Sadokim, estão no início e já despertam sentimentos como admiração, orgulho e esperança. Nas palavras da diretora Adriana Sanches Valenca, é possível compreender como esse investimento é importante para a região. “Estamos lutando com a comunidade escolar desde 2007, pois o prédio foi entregue com avarias. Quando entrou o governo Guti, protocolamos memorando e vieram fazer a vistoria. Com o cenário atual estava até conformada com a situação, mas no final de 2020 recebemos a notícia de que a nossa escola seria reformada. Essa iniciativa da Secretaria de Educação irá fazer diferença no trabalho executado pela equipe escolar”.

A EPG Teresinha Mian Alves ocupa um terreno com mais de 12.400 m² e seu prédio com 16 salas de aula e demais espaços tem uma área construída superior a 3.500 m². Para realizar a reforma estrutural e a revitalização da unidade a Prefeitura está investindo cerca de R$ 1,6 milhão em obras que vão oferecer mais conforto e segurança a professores, funcionários e aos 899 alunos que voltarão a frequentar seus ambientes assim que for permitido.