Feira Orgânica é ponto de arrecadação de doações para a campanha Vacina Solidária

A partir deste sábado (3), das 7h às 13h, a Feira Orgânica da Prefeitura de Guarulhos, na praça Prefeito Paschoal Thomeu, Centro, passa a ser mais um ponto de entrega de doações de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza para a campanha Vacina Solidária. Mesmo com o feriado prolongado, a feira funcionará normalmente neste final semana.

Desde segunda-feira (29) as 69 UBS de Guarulhos estão recebendo doações das pessoas que se dirigem aos postos para receber a vacina contra a Covid-19. Arroz, feijão, macarrão e óleo estão entre os produtos já doados. A campanha Vacina Solidária é iniciativa da Prefeitura coordenada pela Secretaria de Assistência Social e, com a inclusão da Feira Orgânica como ponto de arrecadação, passa a contar com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos. A doação não é obrigatória e nem interfere no direito de se vacinar.

Todos os alimentos e materiais de limpeza arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social do município impactadas pela pandemia do coronavírus. A distribuição será feita através das instituições cadastradas no Banco de Alimentos da Prefeitura.

Além da Feira Orgânica e das UBS, doações também podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade, na alameda Tutoia, 534, Gopoúva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.