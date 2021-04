Cata-Treco recolhe inservíveis no Jardim Ottawa neste final de semana

Neste sábado e domingo (dias 24 e 25) moradores do Jardim Ottawa terão a oportunidade de se livrar de forma ambientalmente correta de móveis velhos, colchões, madeiras e entulho ensacado. O caminhão Cata-Treco vai passar pelas ruas do bairro recolhendo tais materiais gratuitamente. Os inservíveis devem ser colocados em frente às residências nos dias mencionados até as 9h. Lixo doméstico não será retirado pelas equipes.

Na primeira edição, realizada em março no Jardim Paraventi, a Prefeitura removeu o equivalente a 48 caminhões lotados (240 m³) de resíduos e 50 pneus. Sete caminhões, uma caminhonete, duas máquinas retroescavadeiras, além de 40 trabalhadores, entre motoristas, operadores de máquina e auxiliares operacionais, trabalharam naquela oportunidade.

A operação no Jardim Ottawa faz parte da etapa de testes para a futura implantação do serviço nos demais bairros da cidade. Mais informações podem ser obtidas no site https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco.

Vias do Jardim Ottawa por onde o Cata-Treco passará neste final de semana

Rua Servidão

Avenida Marco

Rua Martinópolis

Rua Morrinhos

Rua Santana do Acaraí

Rua Maria Barbosa Vigna

Rua Bela Cruz

Rua Chaval

Avenida Iraucuba

Rua Itapipoca

Rua Antonio Bertoldo de Andrade

Rua Novo Piauí

Rua Vambes

Rua Uruburetam

Rua Roque Antonio de Castro

Rua Paulista

Rua Itaiçaba

Rua Jaguaruana

Rua Maranguapé

Rua Pacaus

Rua Trairí

Rua Iapura

Rua Itapajé

Avenida Morada Nova