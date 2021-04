Em hospital de Guarulhos, Sítio do Picapau Amarelo inspira pinturas e brincadeiras

Meninos e meninas internados no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA) de Guarulhos, administrado pelo IDGT, participaram nesta semana de uma gincana promovida pela equipe de Humanização. A iniciativa contou com muitas brincadeiras e desenhos para colorir inspirados no Sítio do Picapau Amarelo, série de livros de Monteiro Lobato. “Obrigada por trazer alegria e força não só para as crianças, mas para as famílias também”, disse Viviane Graziela Ibelli, mãe de uma paciente.

Responsável pela elaboração da gincana, a brinquedista Janyeli Oliveira disse que o objetivo desse tipo de trabalho é levar leveza e alívio às crianças em tratamento e seus familiares. “É muito prazeroso quando conseguimos tirar um sorriso de cada rostinho. É bom ver o quanto eles se encantam com cada atividade e se divertem no momento das brincadeiras. Tudo o que faço é de coração e por amor. Quando entro nos leitos e eles estão de alta e recuperados, a felicidade deles é minha também. Sinto-me muito orgulhosa e feliz por fazer parte desse processo de recuperação”, disse Janyeli.