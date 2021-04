Parques de Guarulhos reabrem neste sábado com restrição de horário

Fechados desde 3 de março devido às restrições impostas para a contenção da pandemia de covid-19, os parques de Guarulhos com controle de acesso (Bosque Maia, Bom Clima / JB Maciel, Júlio Fracalanza e Chico Mendes) voltam a receber o público a partir deste sábado (24). O horário de funcionamento aos finais de semana e feriados será das 6h às 14h, com entrada até 13h30, e de segunda a sexta-feira, das 6h às 12h, com entrada até 11h30. A reabertura dos espaços está de acordo com a fase de transição do Plano São Paulo, do governo estadual, e segue por tempo indeterminado.

Além da restrição do horário de funcionamento, demais medidas de controle da transmissão do coronavírus, como uso obrigatório de máscara durante toda a permanência no local, limitação do número de pessoas no interior dos parques e proibição de aglomerações continuam valendo. Bebedouros, parquinhos infantis, quadras de esportes e academias ao ar livre permanecem fora de operação.

O Zoológico Municipal permanece fechado ao público por tempo indeterminado.