Operação Cata-Treco recolhe 50 caminhões lotados de resíduos no Jardim Ottawa

A operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos recolheu 50 caminhões lotados, o equivalente a 250 m³, de materiais do Jardim Ottawa no último final de semana, dias 24 e 25. As equipes recolheram camas, sofás, portas, janelas, entulho e recicláveis dispostos pelos moradores em frente as suas residências.

Todo o material recolhido foi levado ao Ponto de Entrega Voluntária Jardim Cumbica, que serviu como local de transbordo, e depois encaminhado de forma ambientalmente correta. A operação contou com apoio da Cooperativa de Trabalho das Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis Luta e Vida, que atua na Central Municipal de Triagem de Materiais Recicláveis, no Jardim Ponte Alta.

O secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, explica que os moradores das 24 ruas atendidas no Jardim Ottawa foram orientados durante a semana passada. “Esse trabalho é feito em parceria com os moradores do bairro, pois é importante que façam o descarte até o horário estipulado e da forma correta para que o recolhimento ocorra de forma ágil e que atenda a todos os endereços do bairro”.

Essa é a segunda ação feita pelo Cata-Treco na cidade. A primeira, em março, aconteceu no Jardim Paraventi e recolheu 48 caminhões de materiais.