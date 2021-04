Vacinação das forças de segurança arrecada 2 toneladas de alimentos

Nesta terça-feira (27) foram entregues duas toneladas de alimentos arrecadados durante a campanha de imunização contra a covid-19 realizada para os profissionais de segurança pública do Estado de São Paulo. A solenidade aconteceu na sede do Comando do Policiamento de Área Metropolitano 7 (CPAM-7), na Vila Tijuco, e os itens serão destinados ao programa Restaurante do Bem, da Prefeitura, que oferece diariamente 1.100 refeições às pessoas em vulnerabilidade social afetadas pela pandemia em dez pontos de Guarulhos.

A solenidade contou com a participação dos secretários municipais para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, e de Desenvolvimento e Assistência Social, Alex Viterale, que recebeu a doação entregue pelas forças de segurança. O anfitrião foi o coronel Adriano Aranão, que responde pelo comando do CPAM-7.

De 5 a 12 de abril as forças de segurança de Guarulhos foram vacinadas. Todos os guardas municipais foram chamados para a vacinação e cerca de 90% do efetivo (um total de 688) recebeu a primeira dose. Os 10% restantes não foram vacinados por apresentarem restrições médicas.

A segunda dose da vacina está prevista para ocorrer no prazo de até 90 dias, já que a imunização utilizada foi a da Oxford/AstraZeneca, que tem um intervalo maior para a segunda aplicação do que a Coronavac.

Foram vacinados, no CPAM-7, os agentes da GCM de Guarulhos, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal, da Polícia Científica e de demais forças de segurança.