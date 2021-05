Em um ano, beneficiados pela Tarifa Social de Energia aumentam mais de 70%

A quantidade de famílias contempladas pela Tarifa Social de Energia Elétrica em Guarulhos aumentou 70,27% nos últimos 12 meses, passando de 18.399 em abril de 2020 para 31.328 no mês passado. A Tarifa Social é um programa federal que permite obter descontos na conta de luz aos que têm baixa renda.

Já em relação ao último mês de março, quando o município registrou 31.091 contemplados pelo programa, verificou-se um aumento de 0,76%.

A Tarifa Social de Energia Elétrica possibilita descontos na conta de luz às famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico/Bolsa Família), e para aquelas com membros assistidos pelo Benefício da Prestação Continuada (BPC).

Inscrição para o benefício

Pessoas interessadas em obter o desconto devem agendar o atendimento na Central do CadÚnico (avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima) e nas unidades do CadMóvel, que atendem no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) e na EPG Chico Mendes (rua Iati, 55, Pimentas). Ele pode ser feito por e-mail, telefone e WhatsApp em razão da pandemia de covid-19. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Famílias já inscritas no CadÚnico e que se enquadram no perfil exigido pelo programa podem se cadastrar diretamente no site da EDP (https://www.edp.com.br/distribuicao-sp/saiba-mais/informativos/programa-tarifa-social).

Serviço

Atendimentos via WhatsApp: 94144-8095

Atendimentos e agendamentos via telefone: 2087-4270 e 2408-7020

Agendamentos via e-mail: [email protected]