Empresas doam 2 mil cestas básicas e 6 mil produtos de higiene pessoal para a Prefeitura

O prefeito de Guarulhos, Guti, recebeu nesta quinta-feira (6) a doação de mil cestas básicas da Distribuidora Sakamoto, localizada na via Dutra, que serão destinadas às famílias em vulnerabilidade social afetadas pela pandemia. A entrega, feita pelo empresário Carlos Sakamoto, foi acompanhada pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias, pelo secretário de Justiça, Airton Trevisan, e pelo chefe de gabinete, Maurício Segantin.

“Essas doações são incríveis e serão distribuídas aos que mais precisam e que estão em situação de vulnerabilidade social. Agradeço de coração à família Sakamoto e aos demais empresários. Com a união das pessoas boas aos poucos vamos fazendo mais”, afirmou Guti.

O empresário Sakamoto, cuja família se estabeleceu no município há cerca de um século, justificou a ação. “Nossa família está em Guarulhos há muito tempo e nós participamos do desenvolvimento da região de Bonsucesso, principalmente. A doação é uma maneira de retribuir tudo o que a população nos proporcionou”, disse.

Mais doações – Além dessas doações, outras mil cestas básicas foram entregues nesta semana à administração municipal, através do Fundo Social, por um grupo de empresas de material de construção composto por Leroy Merlin, C&C, Sodimac, Telhanorte e Obramax, além de seis mil produtos de higiene pessoal provenientes da Chimica Baruel Ltda.

De acordo com o Fundo Social, todas as cestas básicas doadas serão encaminhadas ao Banco de Alimentos, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que as entregará às instituições cadastradas e que participaram do chamamento público de 2020 para distribuição às pessoas afetadas pela pandemia.