Programa Viva Leite beneficia idosos e crianças de até seis anos

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda de até 25% do salário mínimo (R$ 1.100) por pessoa, compostas por idosos acima de 60 anos ou com crianças entre seis meses e cinco anos e 11 meses de idade, podem se inscrever no programa Viva Leite. Iniciativa do governo estadual, o programa entrega 15 litros de leite mensais às famílias por meio de instituições conveniadas. A Prefeitura de Guarulhos somente realiza a inscrição ou o recadastramento no CadÚnico. Para ser beneficiário do programa é necessário entrar em contato com uma das instituições conveniadas, que podem ser encontradas no site do Governo do Estado: https://pan1.vivaleite.sp.gov.br/sistema/gmaps/.

Um total de 10.566 famílias guarulhenses foram contempladas pelo programa em maio de 2021, contra 8.712 em outubro do ano anterior. As famílias devem estar com o CadÚnico atualizado e ter o Número de Identificação Social (NIS).

Mais informações sobre o Viva Leite podem ser obtidas pelo email [email protected] ou pelo telefone (11) 2763-8040.

CadÚnico

Inscrições e recadastramentos do Cadastro Único podem ser feitos na Central do CadÚnico (avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima), na Tenda do Busca Ativa, atrás do Restaurante Popular Josué de Souza, no Taboão (rua Adolfo Noronha, 49) e nos CadMóveis (unidades itinerantes).

As unidades do CadMóvel atendem atualmente no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) e na EPG Chico Mendes (rua Iati, 55, Pimentas).

Vale lembrar que o atendimento do CadÚnico necessita de prévio agendamento, o qual pode ser feito via email ([email protected]), telefone (2087-4270 e 2408-7020) ou WhatsApp (94144-8095). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Serviço

Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

Atendimentos via WhatsApp: 94144-8095

Atendimentos e agendamentos via telefone: 2087-4270 e 2408-7020

Agendamentos via email: [email protected]