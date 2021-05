Durante o mês de abril aumenta o número de homicídios na cidade de Guarulhos

Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que a cidade de Guarulhos registrou um crescimento no número de crimes com relação de mortes durante o mês de abril, quando comparado com o mês de março.

O latrocínio, que se trata de roubo seguido por morte, passou de um caso em março para zero no mês de abril. A lesão corporal seguida também de morte, continuou zerada. Já os outros crimes mostraram crescimento de acordo com o balanço oficial da Polícia.

A quantidade de homicídios dolosos, quando existe a intenção de matar, registrados aumento de cinco para seis. Com isso, no último mês, Guarulhos registrou também o seu primeiro homicídio culposo, quando não há intenção de matar, de 2021.

Os latrocínios, que é o roubo seguido de morte, registrados passaram de um caso para nenhum. E quando se trata de homicídios durante acidentes de trânsito, os números aumentaram de três para cinco casos e a já a tentativa de homicídio variou de sete para oito deles.