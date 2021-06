Com mais de 1.300 novos empregos gerados, X Supermercados inaugura 11ª unidade, na região do Picanço

O X Supermercados inaugura mais uma unidade em Guarulhos, a 11ª da rede, na manhã deste sábado, 19/06, a partir das 9h, na Avenida Dr. Timóteo Penteado, n° 2392, Vila Hulda, região do Picanço.

Com uma área de 2 mil metros quadrados e 100 vagas cobertas e gratuitas de estacionamento, a unidade também contará com uma pizzaria e um sistema de compras “drive thru”. Além de oferecer preços especiais no dia da inauguração, a nova loja manterá a tradição da marca de sempre disponibilizar valores mais acessíveis em relação à concorrência.

Diretor da rede, o empresário Silvio Alves destacou que, em um momento de retração econômica, o X Supermercados assume um compromisso ainda maior com seus clientes. “Somos muito gratos a este município, por tudo o que ele representa à nossa história. Em um cenário ainda complicado, resolvemos investir mais uma vez em Guarulhos, driblando a burocracia e proporcionando mais um lugar de compras, no qual os clientes vão encontrar muitos produtos com qualidade e preços de acordo com a realidade”, disse.

Geração de empregos

Silvio também salientou que a nova unidade vai gerar mais de 1.300 oportunidades de emprego – 300 deles diretos e mais de 1.000 indiretos – em Guarulhos, entre funcionários CLT e estagiários. “A inauguração desta nova unidade na Timóteo Penteado, com certeza, representa mais uma ação em prol do desenvolvimento socioeconômico do município e de outras cidades da Região Metropolitana de São Paulo”, completou.

Serviço

Inauguração do X Supermercados – Loja 11

Sábado, 19/06, a partir das 9h

Avenida Dr. Timóteo Penteado, 2392, Vila Hulda (região do Picanço) – Guarulhos/SP